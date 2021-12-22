Итальянский топ-клуб нашел в ПСЖ замену украинцу Миколенко

Об этом сообщает Footmercato.



Руководство "Наполи" уже долгое время ищет себе левого защитника. Несколько лет итальянский топ-клуб интересовался украинцем Виталием Миколенко, но защитник "Динамо" этой зимой станет футболистом "Эвертона", поэтому неаполитанцам нужно искать альтернативу.



По информации источника, новым кандидатом на трансфер в "Наполи" является Лейвин Курзава из ПСЖ, проигравший конкуренцию Нуну Мендешу, Абду Диалло и Хуане Бернату. В этом сезоне он сыграл всего 9 минут.



22-летний Виталий Миколенко является воспитанником "Динамо", сыграл за киевский клуб 132 матча, забил 7 голов и отдал 20 результативных передач. На его счету 21 матч за сборную Украины.

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