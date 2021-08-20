Итальянский топ-клуб "Наполи" лишился голкипера украинского происхождения
Вратарь "Наполи" Никита Контини-Барановский перешел в итальянский "Кротоне"
Об этом сообщает официальный сайт " Кротоне ".
"Кротоне" и "Наполи" договорились об аренде 25-летнего Контини-Барановского на один сезон. Следующим летом голкипер украинского происхождения вернется в Неаполь.
В предыдущих сезонах игрок уже играл в аренде за вспышку, "Каррарезе", "Таранто", "Понтедере", "Сиену" и "Виртус Ентелл". За первую команду "Наполи" Никита Контини-Барановский так и не дебютировал, хотя является воспитанником клуба.
В прошлом сезоне "Кротоне" вылетел из Серии А в Серию Б.
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