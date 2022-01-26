Итальянский топ-клуб лишился одного из самых провальных футболистов в своей истории

Об этом сообщает Calciomercato .



Вторую половину этого сезона Ведат Мурик проведет в аренде в испанской "Мальорке". У испанцев есть право выкупа игрока за 13 млн. евро.



Мурики перешел в "Лацио" в 2020 году из "Фенербахче" за 20 млн евро. В римском клубе 27-летний косовар провалился и его трансфер считается одним из самых неудачных в истории.



Переход косовара в "Лацио" самый дорогой для итальянцев с сезона 2009/2010. Этот трансфер входит в топ-10 самых затратных в истории клуба. Но за 43 матча форвард забил всего 2 гола и является одним из тех, кто возглавляет рейтинг самых позорных переходов в истории "Лацио".

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