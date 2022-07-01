Итальянский топ-клуб "Лацио" объявил о трансфере футболиста "Шахтера"
Бразильский полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио стал игроком римского "Лацио"
Об этом сообщает официальный Twitter "Лацио".
Украинский клуб также подтвердил трансфер Маркоса Антонио в "Лацио". Ранее сообщалось, что "Шахтер" получит за бразильца 10+2 млн евро.
По информации Transfermarkt, "Лацио" заплатил "Шахтеру" 7,5 млн евро.
21-летний Антонио в нынешнем сезоне провел 28 матчей за "Шахтер". На его счету 3 гола и 1 результативная передача. Transfermarkt оценивает хавбека в 8 млн евро.
В 2019 году "горняки" заплатили за Маркоса Антонио 3 млн евро.
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