Итальянский производитель кофе Lavazza и Сarte Noire уходит с рынка России

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Также компания решила временно приостановить дистрибуцию продукции в Украине.

В Lavazza отметили, что ей пришлось столкнуться с "чрезвычайно сложным и богатым вызовами" 2022 годом из-за роста цен на сырье.

"Прежде всего, зеленый кофе, а также упаковка, электроэнергия, логистика и риски, связанные с драматической геополитической ситуацией", - заявил исполнительный директор Антонио Баравалле.

Повышение цен в основном было связано с проблемами глобальной цепи поставок и ущербом, вызванным погодными явлениями, добавила компания.

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