Итальянский миллиардер ушел с поста президента "Ювентуса"
Член совета директоров автоконцерна Fiat миллиардер Андреа Аньелли подал в отставку с поста президента итальянского футбольного клуба "Ювентус"
Об этом сообщает официальный сайт "Ювентуса" .
Вместе с Андреа Аньелли свои должности у клуба из Турина покинут все члены совета директоров, с обладателем "Золотого мяча" Павелом Недведом, вице-президентом "Юве".
Совет директоров продолжит работу до собрания акционеров клуба, которое состоится 18 января 2023 года.
46-летний Андреа Аньелли, состояние которого оценивается в $13 млрд, был президентом клуба с 2010 года. За это время "Ювентус" девять раз выиграл чемпионат Италии и дважды добрался до финала Лиги чемпионов.
Ожидается, что новым президентом клуба станет директор Fiat по развитию бизнеса Алессандро Наси.
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