Итальянский миллиардер ушел с поста президента "Ювентуса"

Об этом сообщает официальный сайт "Ювентуса" .

Вместе с Андреа Аньелли свои должности у клуба из Турина покинут все члены совета директоров, с обладателем "Золотого мяча" Павелом Недведом, вице-президентом "Юве".

Совет директоров продолжит работу до собрания акционеров клуба, которое состоится 18 января 2023 года.

46-летний Андреа Аньелли, состояние которого оценивается в $13 млрд, был президентом клуба с 2010 года. За это время "Ювентус" девять раз выиграл чемпионат Италии и дважды добрался до финала Лиги чемпионов.

Ожидается, что новым президентом клуба станет директор Fiat по развитию бизнеса Алессандро Наси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb