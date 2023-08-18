Итальянский клуб впервые прокомментировал информацию о трансфере Малиновского

Об этом сообщает Tutto Atalanta.

"Подождем, когда все будет окончательно оформлено. Это не моя работа - представлять Руслана. Он показывал важные вещи в Серии А. В "Аталанте" он играл атакующего полузащитника или плеймейкера, в "Хэнке" тоже был плеймейкером", - сказал главный тренер" Дженоа" Альберто Джилардино.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Руслану Малиновскому уже назначили медосмотр перед подписанием контракта с "Дженоа". Украинский полузащитник должен помочь закрепиться в Серии А по возвращении команды в элитный дивизион Италии.

Малиновский переходит в "Дженоа" на правах аренды с правом выкупа в 10 млн евро.

Ситуация вокруг Руслана Малиновского

В Малиновского в "Марселе" не верят. Об этом открыто сказал главный тренер Марселино.

"О Руслане Малиновском, то мы на него не рассчитываем. Не исключено, что он покинет клуб. Я здесь с 5 июля и познакомился с большей частью команды примерно 10-11 июля. Мы провели вместе месяц", - сказал тренер "Марселя".

По информации L'Equipe, в "Марселе" серьезно недовольны тем, что Руслан Малиновский до сих пор не смог полностью адаптироваться во Франции. Украинец вызывает серьезное раздражение у руководства.

Ранее сообщалось, что Малиновским интересуются "Бешикташ", "Болонья", "Дженоа", "Торино" и клуб АПЛ.