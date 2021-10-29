Итальянский клуб решил избавиться от скандального российского футболиста

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport .



По информации источника, "Фиорентина" в зимнее трансферное окно планирует отдать нападающего Александра Кокорина в аренду. На его место "фиалки" планируют приобрести нового нападающего.



В летнее трансферное окно поднимался вопрос о том, чтобы попрощаться с россиянином, однако руководство решило дать Кокорину последний шанс.



Александр Кокорин перешел в "Фиорентину" из московского "Спартака". Сумма трансфера составила 4,5 млн. евро. Контракт российского нападающего с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.



В прошлом сезоне Кокорин принял участие в четырех матчах Серии А и не отличился результативными действиями. В этом сезоне россиянин сыграл всего три матча.

В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев в Москве под хмельком жестоко избили прохожего, сделавшего им замечания, после чего начали драку с посетителями в кафе. Пострадавшим оказался один из чиновников.

10 октября футболистов задержали и поместили в изолятор временного содержания.

11 октября состоялись очные ставки с пострадавшими.

12 октября было решено о пресечении содержания под стражей.

8 мая 2019 года Кокорина приговорили к полутора годам заключения, Мамаева - к году и 5 месяцам.