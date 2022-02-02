Итальянский клуб представил трансфер 21-летнего футболиста "Динамо"

Об этом сообщает официальный Twitter "Сампдории".



"Ласкаво просимо!" - написала пресс-служба "Сампдории" на украинском языке, также прикрепили флаг Украины.

По неофициальной информации, "Сампдория" договорилась с "Динамо" об аренде Супряги за 500 тыс. евро с возможностью дальнейшего выкупа за 7,5 млн. евро.

21-летний Владислав Супряга в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 6 матчей, но голов не забивал.

"Сампдория" занимает 16 место в чемпионате Италии.