Итальянский клуб представил трансфер 21-летнего футболиста "Динамо"
Итальянская "Сампдория" официально представила форварда "Динамо" Владислава Супрягу
Об этом сообщает официальный Twitter "Сампдории".
"Ласкаво просимо!" - написала пресс-служба "Сампдории" на украинском языке, также прикрепили флаг Украины.
По неофициальной информации, "Сампдория" договорилась с "Динамо" об аренде Супряги за 500 тыс. евро с возможностью дальнейшего выкупа за 7,5 млн. евро.
21-летний Владислав Супряга в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 6 матчей, но голов не забивал.
"Сампдория" занимает 16 место в чемпионате Италии.
- Напомним, 30 января стало известно, что Владислав Супряга переходит на правах аренды в итальянскую "Сампдорию".
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