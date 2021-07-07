Итальянский клуб предложил за форварда "Динамо" 9 млн евро
Итальянский "Дженоа" готов заплатить за футболиста киевского "Динамо" Владислава Супрягу 9 млн евро
Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в twitter.
По его информации, клуб из Генуи работает над полноценным трансфером Супряги и готов выложить за украинского форварда 9 млн евро.
21-летний Владислав Супряга в прошлом сезоне сыграл за "Динамо" 31 матч, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
В прошлом сезоне "Дженоа" финишировала в чемпионате Италии на девятом месте.
- Напомним, 5 июля стало известно, что другой нападающий "Динамо" Фран Соль станет игроком испанского "Эйбара" .
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