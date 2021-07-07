Итальянский клуб предложил за форварда "Динамо" 9 млн евро

Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в twitter.

По его информации, клуб из Генуи работает над полноценным трансфером Супряги и готов выложить за украинского форварда 9 млн евро.

21-летний Владислав Супряга в прошлом сезоне сыграл за "Динамо" 31 матч, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

В прошлом сезоне "Дженоа" финишировала в чемпионате Италии на девятом месте.