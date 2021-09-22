Итальянский клуб потерял украинца Коваленко перед матчем с "Ювентусом"
Украинский хавбек "Специи" Виктор Коваленко не сыграет против "Ювентуса" в чемпионате Италии
Об этом сообщает официальный сайт " Специи ".
Виктор Коваленко не попал в заявку на матч 5-го тура Серии А против "Ювентуса". У украинца есть проблемы с мышцами. Прошлый матч хавбек провел в запасе.
Контракт 25-летнего украинца принадлежит "Аталанте". Этот сезон Коваленко проводит на правах аренды в "Специи". Коваленко уже сыграл 2 матча за "Специю".
- В начале августа в 1/32 финала Кубка Италии по футболу "Специя" победила "Порденоне".
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