Итальянский клуб потерял украинца Коваленко перед матчем с "Ювентусом"

Об этом сообщает официальный сайт " Специи ".



Виктор Коваленко не попал в заявку на матч 5-го тура Серии А против "Ювентуса". У украинца есть проблемы с мышцами. Прошлый матч хавбек провел в запасе.



Контракт 25-летнего украинца принадлежит "Аталанте". Этот сезон Коваленко проводит на правах аренды в "Специи". Коваленко уже сыграл 2 матча за "Специю".

В начале августа в 1/32 финала Кубка Италии по футболу "Специя" победила "Порденоне".