Итальянский клуб объявил о трансфере украинца Коваленко
Украинский полузащитник Виктор Коваленко стал игроком итальянского "Эмполи"
Об этом сообщает официальный твиттер "Эмполи".
"Эмполи" арендовал Виктора Коваленко у итальянской "Аталанты", за которую украинец сыграл всего 1 матч с 2021 года. Два прошлых сезона полузащитник провел в аренде за "Специю": сыграл 47 поединков, в которых забил 1 мяч и отдал 5 результативных передач.
По итогам предыдущего сезона "Специя" вылетела из Серии А, а "Эмполи" сохранил прописку.
Новичок "Эмполи" Виктор Коваленко уже обратился к болельщикам итальянского клуба.
"Привет, ребята. Я – Виктор Коваленко, я рад быть с вами", - сказал Коваленко.
Коваленко будет играть за "Эмполи" по меньшей мере до июня 2024 года.
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