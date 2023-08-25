Итальянский клуб объявил о трансфере украинца Коваленко

Об этом сообщает официальный твиттер "Эмполи".

"Эмполи" арендовал Виктора Коваленко у итальянской "Аталанты", за которую украинец сыграл всего 1 матч с 2021 года. Два прошлых сезона полузащитник провел в аренде за "Специю": сыграл 47 поединков, в которых забил 1 мяч и отдал 5 результативных передач.

По итогам предыдущего сезона "Специя" вылетела из Серии А, а "Эмполи" сохранил прописку.

Новичок "Эмполи" Виктор Коваленко уже обратился к болельщикам итальянского клуба.

"Привет, ребята. Я – Виктор Коваленко, я рад быть с вами", - сказал Коваленко.

Коваленко будет играть за "Эмполи" по меньшей мере до июня 2024 года.