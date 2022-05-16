Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Дженоа" упустила шансы остаться в Серии A после поражения в 37-м туре чемпионата Италии от "Наполи" со счетом 0:3.

Генуэзцы с 28 очками занимают 19-е место и опережают только "Венецию", у которой 26 пунктов.

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Под руководством украинца команда в чемпионате Италии потерпела шесть поражений, трижды сыграла вничью и опустилась на 19-ю позицию в турнирной таблице. В должности главного тренера украинца сменил немец Александер Блессин.

"Дженоа" непрерывно выступала в высшем дивизионе итальянского футбола с сезона 2007/2008.

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