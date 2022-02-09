Итальянский клуб, где играет Супряга, купил для украинца именитого 35-летнего конкурента
Итальянская "Сампдория" объявила о подписании контракта с форвардом Себастьяном Джовинко
Об этом сообщает "Сампдория".
Себастьян Джовинко, известный фанатам своей игрой за "Ювентус" и сборную Италии, подписал с "Сампдорией" контракт до конца сезона.
35-летний футболист оставался без команды с лета прошлого года, когда у него истек срок контракта с саудовским "Аль-Хилалем". Он поддерживал форму в своем бывшем клубе - "Торонто" из МЛС.
В этой позиции в "Сампдории" выступает украинский форвард Владислав Супряга. "Сампдория" договорилась с "Динамо" об аренде Супряги за 500 тыс. евро с возможностью дальнейшего выкупа за 7,5 млн евро.
21-летний Владислав Супряга в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 6 матчей, но голов не забивал.
"Сампдория" занимает 16-е место в чемпионате Италии.
- Напомним, 30 января стало известно, что Владислав Супряга переходит на правах аренды в итальянскую "Сампдорию".
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