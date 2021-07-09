Итальянский клуб договорился с "Динамо" о трансфере 21-летнего украинца
Итальянский "Дженоа" договорилась с киевским "Динамо" о трансфере Владислава Супряги
Об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира в Twitter.
По информации источника, "Динамо" и "Дженоа" согласовали все детали трансфера, сумма которого составит 9 млн евро. Супряга подпишет с итальянским клубом контракт до 2026 года.
21-летний Владислав Супряга в прошлом сезоне сыграл за "Динамо" 31 матч, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
В прошлом сезоне "Дженоа" финишировала в чемпионате Италии на девятом месте.
- 7 июля сообщалось, что итальянский "Дженоа" готова заплатить за Супрягу 9 млн евро.
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