Об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира в Twitter.



По информации источника, "Динамо" и "Дженоа" согласовали все детали трансфера, сумма которого составит 9 млн евро. Супряга подпишет с итальянским клубом контракт до 2026 года.

21-летний Владислав Супряга в прошлом сезоне сыграл за "Динамо" 31 матч, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В прошлом сезоне "Дженоа" финишировала в чемпионате Италии на девятом месте. 7 июля сообщалось, что итальянский "Дженоа" готова заплатить за Супрягу 9 млн евро. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb