Итальянский клуб договорился о трансфере самого дорогого футболиста "Шахтера" за 14,5 млн евро

Об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира.

Кроме суммы в 14,5 млн. евро, контрактом также предусмотрены дополнительные бонусы. Журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио сообщил, что сумма бонусов – 3,5 млн. евро.

В этом сезоне бразилец сыграл за "Шахтер" 26 матчей и отдал 4 результативных передачи. Додо выступает за "горняков" с 2018 года, его приобрели за 2 млн евро.

Сайт Transfermarkt оценивает стоимость Додо в 20 млн. евро. Контракт бразильца с "Шахтером" действует до лета 2025 года. Он самый дорогой игрок команды.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb