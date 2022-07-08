Итальянский клуб договорился о трансфере самого дорогого футболиста "Шахтера" за 14,5 млн евро
Донецкий "Шахтер" получит за трансфер бразильца Додо в итальянскую "Фиорентину" за 14,5 млн евро
Об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира.
Кроме суммы в 14,5 млн. евро, контрактом также предусмотрены дополнительные бонусы. Журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио сообщил, что сумма бонусов – 3,5 млн. евро.
В этом сезоне бразилец сыграл за "Шахтер" 26 матчей и отдал 4 результативных передачи. Додо выступает за "горняков" с 2018 года, его приобрели за 2 млн евро.
Сайт Transfermarkt оценивает стоимость Додо в 20 млн. евро. Контракт бразильца с "Шахтером" действует до лета 2025 года. Он самый дорогой игрок команды.
- В августе 2021 года бразильский защитник "Шахтера" Додо попал в сферу интересов лондонского "Тоттенгема" .
- В феврале к Додо был интерес от мадридского "Реала".
- 3 июля Скира уже писал, что бразильский защитник "Шахтера" окажется в итальянской "Фиорентине".
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