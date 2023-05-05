Итальянский историк нашел мост с картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза"

Об этом сообщает CNN.

Итальянский историк уверен, что на картине "Мона Лиза" изображён мост Ромито, находящийся в тосканском городке Латерина.

Для того чтобы продемонстрировать сходство, Винчети сделал виртуальную реконструкцию моста, проанализировал изображение из дрона и использовал документы из государственного архива во Флоренции.

Ранее считалось, что на картине "Мона Лиза" изображена деревня Понте-Буриано в итальянском регионе Тоскана. Эта теория явилась центральным элементом местной туристической кампании.

Историк отметил, что важнейшей деталью является количество арок. Мост на картине имел четыре арки, как и мост Ромито, а мост Буриано имеет шесть арок, а мост Понте Боббио в Пьяченке — более шести арок.

Сегодня от моста Ромито осталась всего одна арка, а также фундаменты на противоположном берегу. По словам Винчетти, документы семьи Медичи в государственном архиве Флоренции, свидетельствуют, что этот мост активно работал между 1501 и 1503 годами, сокращая время поездки между Ареццо, Фьезоле и Флоренцией.

В настоящее время в городе Латерина проживает около 3500 жителей. Его мэр Симона Нери в восторге от открытия и надеется, что это привлечет больше туристов.

"Мы очень надеемся, что эта замечательная новость заинтригует и захватит местных и иностранных туристов, осознавая, что это будет отличная возможность восстановить туризм на нашей территории, над которой мы можем много работать, начиная с натуралистической, культурной и памятной оценки", - сказала Нери.