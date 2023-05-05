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Итальянский историк нашел мост с картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза"

5 мая, 2023 пятница
16:54
Культура

Итальянский историк Сильвано Винчетти идентифицировал мост, нарисованный на заднем плане картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза"

Об этом сообщает CNN.

Итальянский историк уверен, что на картине "Мона Лиза" изображён мост Ромито, находящийся в тосканском городке Латерина.

Для того чтобы продемонстрировать сходство, Винчети сделал виртуальную реконструкцию моста, проанализировал изображение из дрона и использовал документы из государственного архива во Флоренции.

Ранее считалось, что на картине "Мона Лиза" изображена деревня Понте-Буриано в итальянском регионе Тоскана. Эта теория явилась центральным элементом местной туристической кампании.

Историк отметил, что важнейшей деталью является количество арок. Мост на картине имел четыре арки, как и мост Ромито, а мост Буриано имеет шесть арок, а мост Понте Боббио в Пьяченке — более шести арок.

Сегодня от моста Ромито осталась всего одна арка, а также фундаменты на противоположном берегу. По словам Винчетти, документы семьи Медичи в государственном архиве Флоренции, свидетельствуют, что этот мост активно работал между 1501 и 1503 годами, сокращая время поездки между Ареццо, Фьезоле и Флоренцией.

В настоящее время в городе Латерина проживает около 3500 жителей. Его мэр Симона Нери в восторге от открытия и надеется, что это привлечет больше туристов.

"Мы очень надеемся, что эта замечательная новость заинтригует и захватит местных и иностранных туристов, осознавая, что это будет отличная возможность восстановить туризм на нашей территории, над которой мы можем много работать, начиная с натуралистической, культурной и памятной оценки", - сказала Нери.

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