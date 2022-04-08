Итальянский футбольный клуб "Лечче" откроет два центра сбора помощи украинцам

Об этом сообщает официальный сайт "Лечче".



Благотворительная акция от Лечче пройдет в сотрудничестве с Красным Крестом Италии. Стороны организуют 2 пункта сбора гуманитарной помощи. Клуб собирает медикаменты и пищевые продукты для пострадавших украинцев из-за военной агрессии РФ.



Гуманитарные центры будут открыты с 10:30 до 13:15 перед матчем Серии Б "Лечче" – СПАЛ. Встреча команд состоится 9 апреля, начало матча – в 13:00.

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