Итальянский футбольный клуб "Лечче" откроет два центра сбора помощи украинцам
Футбольный клуб "Лечче" откроет два центра сбора помощи украинцам перед матчем чемпионата Италии против СПАЛа
Об этом сообщает официальный сайт "Лечче".
Благотворительная акция от Лечче пройдет в сотрудничестве с Красным Крестом Италии. Стороны организуют 2 пункта сбора гуманитарной помощи. Клуб собирает медикаменты и пищевые продукты для пострадавших украинцев из-за военной агрессии РФ.
Гуманитарные центры будут открыты с 10:30 до 13:15 перед матчем Серии Б "Лечче" – СПАЛ. Встреча команд состоится 9 апреля, начало матча – в 13:00.
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