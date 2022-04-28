Итальянский энергетический гигант Eni готовится открыть рублевые счета в Газпромбанке, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.



Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен призвала страны не поддаваться требованиям России, поскольку это нарушит санкции.



Известно, что итальянская компания Eni будет использовать новый механизм впервые, потому что до этого рассчитывалась только в евро.



Следующий раунд выплат приходится на вторую половину мая. Eni добивается большей ясности относительно руководящих принципов. Италия получает около 40% своего газа из России, хотя премьер-министр Марио Драги ищет замену и заключил новые соглашения с поставщиками из других стран.

Напомним, Газпром официально сообщил о прекращении поставок газа в Польшу, но поляки не видят в этом проблемы.

Ранее уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил , что страна не будет платить за российский газ рублями и готова ко всем рискам, включая прекращение поставок. Он заверил, что Польша подготовилась даже к полному прекращению поставок газа из России.