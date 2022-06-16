Итальянский энергетический гигант Enel уходит из России

Об этом идет речь на сайте Итальянской фондовой биржи.

Enel заключил два отдельных соглашения на общую сумму 135 млн долларов. За эту сумму будут проданы 56,43% в ПАО "Энел Россия" компании "Лукойл" и фонду "Газпромбанк-Фрезия".

Закрытие сделки ожидается в третьем квартале и зависит от ряда условий, в частности, решения комиссии РФ по иностранным инвестициям и ФАС России. До этого гендиректор Франческо Стараче анонсировал, что Enel близок к продаже своих российских активов.

В состав "Энел Россия" входят три газовые электростанции – Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарк в Ростовской области. Еще один ветропарк в Мурманской области будет достроен в октябре.

16 июня компания Coca-Cola сообщила, что больше не будет производить и не продавать напитки в России.

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