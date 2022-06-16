Итальянский энергетический гигант Enel уходит из России
Компания продает свою долю в компании "Энел Россия" и уходит с российского рынка
Об этом идет речь на сайте Итальянской фондовой биржи.
Enel заключил два отдельных соглашения на общую сумму 135 млн долларов. За эту сумму будут проданы 56,43% в ПАО "Энел Россия" компании "Лукойл" и фонду "Газпромбанк-Фрезия".
Закрытие сделки ожидается в третьем квартале и зависит от ряда условий, в частности, решения комиссии РФ по иностранным инвестициям и ФАС России. До этого гендиректор Франческо Стараче анонсировал, что Enel близок к продаже своих российских активов.
В состав "Энел Россия" входят три газовые электростанции – Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарк в Ростовской области. Еще один ветропарк в Мурманской области будет достроен в октябре.
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