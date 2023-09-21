Итальянские журналисты посетили Украину: что увидели и о чем написали

Цель In Solidarity With Ukraine — продемонстрировать последствия преступлений российской армии против Украины и ее культуры, дать участникам делегаций чувство контекста и понимание нынешней ситуации в Украине в условиях войны.

Еспресо – информационный партнер программы In Solidarity With Ukraine.

В течение недели старшая научная сотрудница Института международных отношений в Риме Нона Михелидзе, журналистка медиа Il Foglio Паола Педуцци, главный редактор Linkiesta Кристиан Рокка, директор фестиваля Una Montagna di Libri Франческо Кямулера и редактор Domani Editoriale Давиде Мария Де Луими встречались с военными, журналистами и художниками знакомились с социокультурным контекстом страны.

"Этот визит был ценным и шокирующим. Мужество украинцев творит перемены для всех западных стран. Я думала, что найду в Киеве усталость и горечь. Вместо этого почувствовала трогательную и мощную энергию и силу. Один человек сказал мне: и здесь, несмотря ни на что, жизнь побеждает смерть", - комментирует Паола Педуцци.

Участники программы своими глазами увидели деоккупированные города и села, пострадавшие в результате войны России против Украины: "Мы отправились к местам, клейменным пытками и преступлениями против человечности, совершенными российскими войсками. Перед нами были обуглены дома, но рядом – уже отстроены. Мы видели разрушены мосты, но уже в процессе ремонта… Некоторые из них навсегда останутся со шрамами разрушений, как Романовский мост через реку Ирпень… Мы были в Чернигове, где, как и во многих других местах, картины разрушения и восстановления разворачивались в цикле упадка и возрождения, боли и надежды", — пишет своей статье для La Stampa участница Нонна Михелидзе.

"Визит In Solidarity With Ukraine был одним из самых интенсивных опытов моей жизни. Мы познакомились с Иваном, одним из бывших пленных россиян, который провел нас по жуткому подвалу в Ягодном (Черниговская область), где 368 невинных украинцев содержались в бесчеловечных условиях почти месяц. Я не сомневаюсь, что его свидетельства станут определяющими, когда Россия будет привлечена к ответственности за свои военные зверства. Я сделаю все возможное, чтобы донести до максимальной аудитории информацию о серьезных нарушениях прав человека в Ягодном и других находящихся под оккупацией населенных пунктах. которые были под оккупацией российской армии", — говорит Франческо Кямулер.

Участники встретились с представителями Министерства иностранных дел и Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым. Среди общественных и правозащитных организаций познакомились с Центром гражданских свобод, Truth Hounds, Крым SOS. Общались с представителями Книжного Арсенала, Довженко-Центра, Национального художественного музея Украины, Музея Ханенко. Посетили Художественный Арсенал и Украинский Дом, а в Veteran Hub говорили с украинскими военными. Делегация также встретилась в Киеве с американским историком Тимоти Снайдером.

В рамках программы также прошла публичная дискуссия, в ходе которой итальянская делегация общалась о силе и переосмыслении демократии в условиях войны. Дискуссию модерировал философ и президент Украинского ПЭН Владимир Ермоленко. С записью можно ознакомиться по ссылке .

"Я буду помнить эту поездку до конца жизни, и очень благодарен Украинскому ПЭН и Украинскому институту за то, что она состоялась. Я встретил чрезвычайно храбрых людей и посетил места, где происходил российский ужас. Сочетание этих двух вещей побуждает меня удвоить свои усилия для продвижения Украины в итальянском политическом и медийном пространстве. Кроме того, я скоро вернусь, потому что нет ничего более актуального, правильного и морально принципиального, чем помощь Украине и ее удивительным людям", - говорит после поездки Кристиан Рокка.

После визита в Украину представители итальянской делегации уже опубликовали более 20 материалов в итальянских медиа, где деликатно и трогательно рассказывают истории, услышанные от украинских художников, волонтеров, военных. Например, Паола Педуцци писала о встрече с Татой Кеплер и Катериной Галушкой. Кристиан Рокка подробно рассказывает о поездках по оккупированным городам и селам. Нона Михелидзе рассказала о своем опыте на фестивале https://www.domosofia.it/ .

До конца года Украинский институт и Украинский ПЭН примут еще 3 делегации из Испании, Нидерландов и Франции. Ожидается, что после завершения визитов участники делегаций станут послами Украины за рубежом, создавая материалы о ней в международных медиа, запуская проекты поддержки и устанавливая постоянные связи с украинскими культурными, общественными и правозащитными организациями.