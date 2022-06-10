Итальянские телеканалы стали новой платформой роспропаганды, - представитель министра-координатора спецслужб Польши

Об этом передает Польское радио со ссылкой на слова пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина.

"Каждое сообщение Кремля, доходящее до западного общественного мнения, вызывает беспокойство, потому что оно может повлиять на восприятие российской агрессии. СМИ в Италии является красноречивым примером того, как легко и масштабно российская пропаганда может заразить западную инфосферу", - сказал он.

По его мнению, пропаганда является перманентным элементом войны, которую ведет Россия против Украины, а дезинформационная деятельность является одним из активных мер Кремля для достижения своих военно-политических целей.

Российская дезинформация направлена против украинской нации, НАТО и союзников, а также направлена на западные общества, чтобы построить нарратив, благоприятный для России.

По словам Жарина, российские пропагандисты и эксперты, пропагандирующие пророссийские тезисы, являются частыми гостями в итальянских новостях и журналистских программах, во время которых комментируется "спецоперация в Украине" и распространяется кремлевская пропаганда.

"Есть даже мнения, что итальянские СМИ стали российским "дезинформационным плацдармом на Западе", – заметил Станислав Жарин.

Представитель отметил, что хотя итальянские редакции объясняют, что они заботятся о представлении различных мнений и обеспечении свободы дебатов, и что свобода слова заключается в приглашении представителей обеих сторон конфликта, фактически итальянские телеканалы стали бесплатными площадками коммуникации для российского нарратива, где пропагандисты становятся равноправными партнерами.

14 марта редактор российского Первого канала выбежала в эфир с антивоенным плакатом. Перед этим она записала видео с призывом выходить на протесты. На плакате была надпись: "Нет – войне, остановите войну. Не верьте пропаганде, здесь вам лгут. Русские против войны". Она также восклицала: "Нет – войне и остановите войну".

Позже в Киеве анонсировали и отменили мероприятие с российской пропагандисткой Овсянниковой, призвавшей снять санкции с РФ. 1 июня Ректор КНУ им. Шевченко просили организовать встречу Овсянниковой с будущими журналистами – в университете отказали. 4 июня Овсянникова приехала в Одессу .

Центр противодействия дезинформации при СНБО считает Овсянникову агентом влияния российской пропаганды.

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