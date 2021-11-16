Итальянские стражи порядка задержали более 100 мафиози
Во вторник, 16 ноября, итальянская полиция арестовала более 100 человек, связанных с мафиозной группировкой "Ндрангета" из Калабрии.
Об этом сообщает ANSA.
В трех итальянских регионах – Калабрии, Тоскане и Ломбардии, прошли спецоперации по расследованию деятельности одной из самых богатых в Италии мафии "Ндрангета".
Были арестованы подозреваемые члены клана "Моле" - одна из старейших семей этой мафиозной группировки.
Задержанным выдвинули подозрения в организации мафии, незаконном хранении оружия, торговле наркотиками, производстве и сбыте наркотиков, налоговом мошенничестве и коррупции.
Среди подозреваемых в поддержке мафии бывший мэр города Ломаццо провинции Комо Марино Каругати.
Прокурор Риккардо Таргетти предостерег итальянскую общественность от сотрудничества с кланами "Ндрангеты", поскольку они способны взять контроль над обществом.
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