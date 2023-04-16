Освобождение украинских военнопленных

В первую очередь начну с того, что на Пасху домой вернулось 130 украинских военнопленных: военных ВСУ, ТрО, нацгвардейцев, пограничников. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Это действительно хорошее событие к Пасхе. По данным штаба, с начала полномасштабного российского вторжения удалось освободить 2 235 украинцев. Конечно, мы хотим, чтобы домой вернулись все.

Предоставление оружия Италией

Еще из хороших новостей – поставка оружия из Италии. Пока Италия и Франция готовят к поставке ЗРК Samp-T. Наши военные уже учились на нем. ЗРК еще не пришел, но по меньшей мере 30 мощных пушек M109L калибра 155 мм из Италии уже находятся в арсенале нашей армии. Еще одна партия таких пушек идет в Украину. Италия должна передать нам 30 самоходных гаубиц M109L. Они были взяты из запасов армии Италии и отремонтированы на средства США. Дальность стрельбы, в зависимости от типа снаряда, – до 30 км. Для открытия огня нужна минута, а для оставления позиции – 30 секунд. Эти САУ очень нужны и на фронте, и для доукомплектования бригад, формирующихся для нашего наступления.

Роль снайперов на фронте

Украинский религиевед и философ, снайпер ВСУ Юрий Чорноморец отметил, что главная новизна христианства как мировоззрения – то, что все люди равны перед богом, свободны, а не только отдельный класс. Христианство говорит о святости жизни, абсолютном достоинстве каждого. Именно абсолютное достоинство, свободу, святость мы защищаем на фронте. Снайпинг – способ хирургически удалять важные цели на поле боя и сеять панику среди врага. Противник часто боится HIMARS и снайперов. Если есть снайпинговый террор на фронте, то по переговорам россиян слышим смену их настроений и все хотят отказаться воевать, сбежать с фронта. Это очень важно и гуманнее всего приближает победу, удаляя раковые опухоли - командиров, наводчиков. Внушая панику, нужно изменить настроение армии РФ затерроризировать ее настолько, чтобы, как в 17-м году, они бросили фронт и бежали из Украины. По словам Юрия Чорноморца, в прошлую декаду встал вопрос, как отогнать врага от "дороги жизни" на Бахмут. Очень важно, что снайперы из 1-й бригады Богуна, 8-го полка ССО и некоторых подразделений вышли на позиции с калибром 50 мм, бронебойными зажигательными, в частности, сумели поджечь маскировочные сетки на позициях РФ, очень удачно навели артиллерию. Затем за первый день такого контрнаступления удалось оттеснить врага на 4 км, за следующий – еще на 1 км. Массовое применение снайперов с калибром 50 мм стало палочкой-выручалочкой. Ребята за несколько дней выстреляли месячный запас патронов. Множество боев, поражений противника, наведение паники изменяют ход боя. Наша довольно удачная оборона в Бахмуте – тоже действия снайперов. Люди рискуют. Чуть не погибла одна из групп, пришлось отступать через подвалы, в каждом новом доме отстреливаться, одновременно двое ребят искали, как выйти в следующее здание. Потом, перемещаясь, сами себя спасли. Очень ожесточенные бои. Даже когда мы отступаем, у противника – огромные потери. Очень хорошо, что ребята умеют себя сберечь, ведь 20% – правильно попадать, 20% – хорошо замаскироваться, а 20% – правильно выйти с позиции.

Время, необходимое для подготовки снайперов

Юрий Чорноморец рассказал: если снайперов шестеро, то ими командует тот, кто в профессии 5 – 15 лет. Этим обеспечивают эффективное командование. Сейчас даже формируют целые снайперские роты, где опыт – самый главный критерий, а уже потом офицерские звания и т.д. Также берут человека, который является уже готовым снайпером, но всю жизнь работал с калибром 308 мм. Тогда за 1 – 4 месяца можно переучить на 3,38 мм, 50 мм, 416 мм, 375 мм, чтобы человек высокоэффективно воевал. Однако после 4-месячного обучения дальнобойного снайпинга хорошо, если человек на фронте действует в составе группы во главе с опытными воинами. Это позволяет выжить. Были неприятные случаи, когда на подготовку потратили 4 месяца и люди погибли в первый день, потому что парой вышли. От 6 до 10 снайперов должны прикрывать друг друга. Такое же количество разведчиков нужно для других специалистов, прикрывающих снайперов. Юрий Чорноморец рассказал, что они выдали 115 винтовок и на сегодняшний день погибли два снайпера, еще двое - ранены, один человек комиссовался из-за многочисленных контузий и недоплат в армии. Остальные воюют. Выплаты – критическая потребность, ведь если снайперов готовят годами, в том числе иностранцы, а потом им платят 21 тыс. грн, хотя они все время воюют в Бахмуте, то некоторые увольняются. Надо продумать эту систему и вернуться к нормальным выплатам.

Форум в Бухаресте

Судьба нашей войны решается не только на поле боя. Многое зависит от отношения наших партнеров к дальнейшим перспективам, условиям и ресурсам для дальнейшей победы. Начинается новый этап плюрализма, когда в западных изданиях начинают по-разному оценивать перспективы нашего контрнаступления и устройства с РФ после активной фазы боевых действий. Эксперт Центра оборонных стратегий, капитан 1-го ранга запаса ВСУ, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 гг. Андрей Рыженко рассказал, что в форуме в Румынии участвовали более 40 стран, поддерживающих Украину. Он был политико-дипломатическим, потому что эти государства поддержали нас. Усиление Украины в море обсуждали на экспертном уровне. Заявлений на политическом уровне не было. Очень серьезно обсуждали противоминные меры, особенно после завершения боевых действий в Черном море, потому что минная угроза очень серьезна. Об этом говорили и на трехсторонних переговорах Украины, Румынии и Молдовы. Даже во время форума румынские ВМС уничтожили морскую мину вблизи Констанцы. Также поднимался вопрос о консолидации усилий черноморских стран для противодействия мероприятиям типа войны РФ против Украины, ведь ВМС Болгарии, Румынии перевооружаются. Турция имеет современное оружие, но не очень активно использует его в Черном море. Отмечали, что НАТО должно быть активнее в Черном море. Если не получается привлекать только черноморские страны, то нужно и другие. Все участники конференции поддержали Украину в восстановлении территориальной целостности.

На форуме не обсуждали контрнаступление, но говорили о деоккупации Крыма. Все поддерживают то, что его нужно освобождать. Однако пути деоккупации, по мнению экспертов, могут быть разными. Наряду с военными методами следует применять и дипломатические, экономические. Наши потребности нужно серьезно обосновать. Желание нам помочь есть, но иногда не хватает аргументов. Страны просят более подробно объяснять, зачем нужны те или иные системы, как мы видим их техобслуживание, содержание.

Андрей Рыженко отметил, что на конференции также активно обсуждали утечку разведывательной информации, но последствий для отношений США с Украиной и остальных партнеров он не увидел.

Подготовка сил обороны

По его словам, в ходе учений на Западе тренирующие силы терпят неудачу. Это не значит, что они не готовы, просто уровень высок. У нас все учения завершаются победой ВСУ над теми, кто проводит обучение. Вопросов очень много. Их постоянно ставят. Следующий "Рамштайн", вероятно, будет назначен учением. Министр Резников очертил приоритеты, необходимые Украине, прежде всего самолеты F16. Хотелось бы и военно-морские возможности, ведь надводных сил катастрофически не хватает. Если мы восстановим контроль над побережьями Черного и Азовского моря, нужно будет их удерживать и не допускать туда врага. Для этого нужна платформа надводного флота.

Действия РФ в ближайшей перспективе

Россияне продолжают давить. Есть информация, что они возвращают в командование оккупантами генерала Теплинского, командующего ВДВ ВС РФ. Он постоянно держит наступательный темп. Россияне будут максимально пытаться поддерживать этот темп. Они очень готовятся к обороне на юге Украины, севере Крыма, где столько фортификационных сооружений, сколько не было во времена Великой войны.