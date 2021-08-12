Итальянские клубы начали борьбу за игрока "Динамо"
Уругвайский вингер "Динамо" Карлос Де Пена в ближайшее время может покинуть Украину
Об этом сообщает Calciomercato .
По информации источника, к 29-летнему де Пена есть интерес со стороны итальянских клубов. Уругвайцем интересуются три команды Серии А - "Фиорентина", "Верона" и "Кальяри".
"Динамо" готово продать уругвайца за небольшую сумму, 3-4 млн евро, ведь контракт де Пена с "Динамо" рассчитан до 31 декабря, и футболист уже дал понять боссам киевского клуба, что не собирается подписывать новое соглашение.
В этом сезоне де Пена успел сыграть в двух матчах. В поединке с "Зарей" он не реализовал пенальти, а перед этим поссорился с Николаем Шапаренко за право выполнить одиннадцатиметровый удар.
Ориентировочная трансферная стоимость вингера составляет 3 млн евро.
- В апреле полузащитник киевского "Динамо" Карлос де Пена пожаловался, что люди не соблюдают карантинных мер в Украине.
- 18 мая де Пена показал, как активно проводит отпуск в Уругвае.
- 9 июня стало известно, что уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос де Пена может продолжить карьеру в одном из клубов Южной Америки .
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