Итальянские клубы начали борьбу за игрока "Динамо"

Об этом сообщает Calciomercato .

По информации источника, к 29-летнему де Пена есть интерес со стороны итальянских клубов. Уругвайцем интересуются три команды Серии А - "Фиорентина", "Верона" и "Кальяри".



"Динамо" готово продать уругвайца за небольшую сумму, 3-4 млн евро, ведь контракт де Пена с "Динамо" рассчитан до 31 декабря, и футболист уже дал понять боссам киевского клуба, что не собирается подписывать новое соглашение.

В этом сезоне де Пена успел сыграть в двух матчах. В поединке с "Зарей" он не реализовал пенальти, а перед этим поссорился с Николаем Шапаренко за право выполнить одиннадцатиметровый удар.

Ориентировочная трансферная стоимость вингера составляет 3 млн евро.