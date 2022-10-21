Итальянские истребители поднялись в воздух для перехвата самолетов РФ вблизи границ Польши

Об этом сообщили в twitter ВВС Италии.

"Еще два экстренных вылета истребителей Eurofighter из состава ВВС Италии, которые задействованы в миссии по воздушному патрулированию Польши. Итальянские истребители вчера и сегодня поднимались в воздух для перехвата российских самолетов, пролетавших вблизи границ НАТО", – говорится в сообщении.

20 сентября заместитель министра национальной обороны Польши заявил , что действия НАТО будут равноценны действиям РФ в Калининградской области и в случае наличия угрозы для Польши можно будет применить статью 5 Североатлантического договора.