Об этом, как сообщает Reuers, заявил во время телешоу министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни. Впоследствии слова чиновника подтвердил его представитель

"Я считаю, что она заработает в течение семи-восьми недель", – сказал Антонио Таяни.

Система SAMP/T может отслеживать десятки целей и перехватывать сразу 10. Это единственная система европейского производства, которая может перехватывать баллистические ракеты.