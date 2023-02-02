Итальянская система ПВО SAMP/T заработает в Украине через 7-8 недель, - министр иностранных дел Таяни
Итальянско-французскую систему противовоздушной обороны SAMP/T запустят в Украине в течение следующих семи-восьми недель
Об этом, как сообщает Reuers, заявил во время телешоу министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни. Впоследствии слова чиновника подтвердил его представитель
"Я считаю, что она заработает в течение семи-восьми недель", – сказал Антонио Таяни.
Система SAMP/T может отслеживать десятки целей и перехватывать сразу 10. Это единственная система европейского производства, которая может перехватывать баллистические ракеты.
- 22 января глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что его страна вместе с Францией планирует передать Украине зенитно-ракетный комплекс SAMP/T.
- На днях стало известно, что Франция и Италия договорились о совместном заказе 700 зенитных ракет Aster-30 для комплексов SAMP/T, часть из них оставят в этих странах, но большинство должны передать Украине
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