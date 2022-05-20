Итальянская "Сампдория" решила вернуть Супрягу обратно в "Динамо"

Об этом сообщает SampNews .

По информации источника, "Сампдория" решила не продлевать контракт с Супрягой и выкупать 21-летнего форварда у "Динамо". У итальянцев была возможность купить украинца за 7,5 млн евро.

Владислав Супряга в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 6 матчей, но голов не забивал. В аренде у Италии на счету форварда всего 24 сыгранных минуты в одном матче.



"Сампдория" занимает 15-е место в чемпионате Италии.

Напомним, 30 января стало известно, что Владислав Супряга переходит на правах аренды в итальянскую "Сампдорию".

9 февраля "Сампдория" объявила о подписании контракта с форвардом Себастьяном Джовинко.

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