Итальянская полиция задержала три гаубицы PzH 2000, которые, вероятно, направлялись в Украину
Итальянская дорожная полиция остановила колонну, перевозившую 5 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Три из них были отправлены назад – на итальянскую военную базу в Персано
Об этом сообщает итальянское издание ANSA.Полицейские задержали колонну на автомагистрали Салерно – Казерта и выяснили, что тягачи и полуприцепы частных компаний-перевозчиков не имели регистрационного удостоверения, не прошли планового техосмотра, а один из водителей не имел права управлять таким транспортным средством. Следовательно, три гаубицы были отправлены обратно на базу Персано, где будут ожидать повторную транспортировку уже с наличием всех документов.
Остальные две – продолжили двигаться по маршруту в Украину через Германию, пишут итальянские журналисты. Впрочем, в министерстве обороны Италии, комментируя инцидент, отметили, что гаубицы PzH 2000 направлялись "на военные учения в Германию".
- Напомним, 28 июня министры обороны Германии и Нидерландов заявили, что их страны хотят дополнительно поставить Украине гаубицы PzH 2000.
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