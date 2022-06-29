Итальянская полиция задержала три гаубицы PzH 2000, которые, вероятно, направлялись в Украину

Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

Полицейские задержали колонну на автомагистрали Салерно – Казерта и выяснили, что тягачи и полуприцепы частных компаний-перевозчиков не имели регистрационного удостоверения, не прошли планового техосмотра, а один из водителей не имел права управлять таким транспортным средством. Следовательно, три гаубицы были отправлены обратно на базу Персано, где будут ожидать повторную транспортировку уже с наличием всех документов.

Остальные две – продолжили двигаться по маршруту в Украину через Германию, пишут итальянские журналисты. Впрочем, в министерстве обороны Италии, комментируя инцидент, отметили, что гаубицы PzH 2000 направлялись "на военные учения в Германию".

Напомним, 28 июня министры обороны Германии и Нидерландов заявили, что их страны хотят дополнительно поставить Украине гаубицы PzH 2000.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb