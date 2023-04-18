Итальянская полиция в море у берегов Сицилии обнаружила 2 тонны кокаина

Об этом сообщает полиция Италии.

Итальянская полиция у побережья Сицилии изъяла около двух тонн кокаина, являющегося одной из крупнейших в стране находок незаконных наркотиков.

Были найдены около 70 водонепроницаемых пакетов, скрепленных рыболовными сетками и оборудованных устройством отслеживания.

Полиция оценила рыночную стоимость находки более чем в 400 миллионов евро (440 миллионов долларов).

Офицеры считают, что наркотики были сброшены в море грузовым судном, чтобы потом их подобрали покупатели.

Полиция сообщила, что пакеты, состоявшие из около 1600 блоков наркотиков, были замечены военно-морским самолетом наблюдения.