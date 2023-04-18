Итальянская полиция в море у берегов Сицилии обнаружила 2 тонны кокаина
Партия кокаина, рыночная стоимость которого оценивается более чем в 400 млн евро, была упакована в 70 водонепроницаемых пакетов, дрейфующих в море, скрепленных сеткой.
Об этом сообщает полиция Италии.
Итальянская полиция у побережья Сицилии изъяла около двух тонн кокаина, являющегося одной из крупнейших в стране находок незаконных наркотиков.
Были найдены около 70 водонепроницаемых пакетов, скрепленных рыболовными сетками и оборудованных устройством отслеживания.
Полиция оценила рыночную стоимость находки более чем в 400 миллионов евро (440 миллионов долларов).
Офицеры считают, что наркотики были сброшены в море грузовым судном, чтобы потом их подобрали покупатели.
Полиция сообщила, что пакеты, состоявшие из около 1600 блоков наркотиков, были замечены военно-морским самолетом наблюдения.
- Также в воскресенье, 16 апреля, береговая охрана Италии спасла около 600 мигрантов, находившихся на тральщике в Средиземном море.
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