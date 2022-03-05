Итальянская полиция конфисковала яхты и виллы Усманова, Мордашова, Тимченко и пропагандиста Соловьева

Об этом сообщает агентство Reuters.

В издании сообщают, что вилла бизнесмена-миллиардера Алишера Усманова на средиземноморском острове Сардиния конфискована. Кроме того, источники подтвердили, что яхты, принадлежащие богатейшему человеку России Алексею Мордашову и тесно связанному с президентом России Владимиром Путиным Геннадию Тимченко, были также конфискованы ночью в Северном итальянском порту Империя.

Известно, что в ближайшие дни ожидается арест новых активов российских олигархов в Италии, потому что западные государства вводят масштабные санкции. В пятницу отдел финансовой разведки Банка Италии поручил итальянским банкам срочно сообщить обо всех мерах, предпринятых для замораживания активов физических и юридических лиц, включенных в список ЕС.

Металлургический и телекоммуникационный магнат Усманов хорошо известен в Италии тем, что владеет несколькими объектами недвижимости на Сардинии, а итальянские СМИ сообщают, что Мордашов владел виллой на том же острове стоимостью около 66 миллионов евро.

Кроме того, конфисковали итальянские правоохранители и виллу на озере Комо, принадлежавшую государственному телеведущему Владимиру Соловьеву. Общая стоимость конфискованного составила не менее 140 миллионов евро.

Напомним, французские власти конфисковали яхту, владельцем которой считают близкого соратника Путина.

Также ранее сообщалось, что суд Испании освободил украинца, потопившего яхту соратника Путина за 7 млн евро.