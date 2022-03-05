Итальянская полиция конфисковала яхты и виллы Усманова, Мордашова, Тимченко и пропагандиста Соловьева
Итальянская полиция конфисковала виллы и яхты на сумму не менее 140 миллионов евро у четырех россиян, внесенных в список санкций ЕС после нападения Москвы на Украину
Об этом сообщает агентство Reuters.В издании сообщают, что вилла бизнесмена-миллиардера Алишера Усманова на средиземноморском острове Сардиния конфискована. Кроме того, источники подтвердили, что яхты, принадлежащие богатейшему человеку России Алексею Мордашову и тесно связанному с президентом России Владимиром Путиным Геннадию Тимченко, были также конфискованы ночью в Северном итальянском порту Империя.
Известно, что в ближайшие дни ожидается арест новых активов российских олигархов в Италии, потому что западные государства вводят масштабные санкции. В пятницу отдел финансовой разведки Банка Италии поручил итальянским банкам срочно сообщить обо всех мерах, предпринятых для замораживания активов физических и юридических лиц, включенных в список ЕС.
Металлургический и телекоммуникационный магнат Усманов хорошо известен в Италии тем, что владеет несколькими объектами недвижимости на Сардинии, а итальянские СМИ сообщают, что Мордашов владел виллой на том же острове стоимостью около 66 миллионов евро.
Кроме того, конфисковали итальянские правоохранители и виллу на озере Комо, принадлежавшую государственному телеведущему Владимиру Соловьеву. Общая стоимость конфискованного составила не менее 140 миллионов евро.
- Напомним, французские власти конфисковали яхту, владельцем которой считают близкого соратника Путина.
- Также ранее сообщалось, что суд Испании освободил украинца, потопившего яхту соратника Путина за 7 млн евро.
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