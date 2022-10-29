Итальянская партия "Лига" ведет манипуляционную кампанию по войне в Украине, - ЦПД
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что итальянская партия "Лига" распространяет информационную манипуляцию о войне в Украине
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в telegram.
Итальянский сенатор Массимилиано Ромео считает, что судьбу Украины должно коллективно решать мировое сообщество. В ЦПИ считают, что этим утверждением он попирает Украину и нивелирует ее международную позицию как самостоятельное государство.
"Вице-премьер Италии Матео Сальвини выступает против санкций в отношении РФ. Политик распространяет российский нарратив, якобы санкции бездействуют. Он считает, что "инструмент, который должен был убедить Путина, в итоге идет на пользу его экономике". Несмотря на распространение российских нарративов итальянской партией "Лига", премьер-министр Италии Джорджа Мелони продолжает поддерживать Украину и уважает "безоговорочное право украинцев определять свое будущее", - говорится в сообщении.
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