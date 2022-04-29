Итальянская нефтегазовая группа Eni опровергла слухи о намерениях оплачивать газ в рублях
Компания будет платить за поставленный газ в строгом соответствии с договорными условиями и международными санкциями
Компания будет платить за поставленный газ в строгом соответствии с договорными условиями и международными санкциями
Об этом заявил финансовый директор Eni Франческо Гаттеи, передает издание ansa.it.
Что касается механизма оплаты газа России, Eni "анализирует ситуацию в тесной координации с европейскими властями и правительством".
"Мы будем оплачивать поставленный газ в строгом соблюдении договорных условий и международных санкций. Валюта контракта и счета-фактуры будет в евро, и мы не открывали счет в рублях", – заявил финансовый директор Eni Франческо Гаттеи во время селекторного совещания с аналитиками.
- Недавно авторитетное издание Bloomberg сообщило, что итальянский энергетический гигант "Eni" готовится открыть рублевые счета в Газпромбанке для оплаты за российский газ.
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