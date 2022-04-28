Итальянская гуманитарная организация CESVI планирует помочь отстроить Бучу
Одна из неправительственных организаций Италии CESVI выразила желание помочь в кратчайшие сроки восстановления Бучи на Киевщине
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк в Telegram.
Представители организации в среду 27 апреля встретились с руководством Киевской ОВА. Генеральный менеджер CESVI Пьерсильвио Фаджано и его советник по безопасности Пьетро Фиоре отправились в Бучу, чтобы оценить весь масштаб последствий боевых действий.
"Практически ежедневно мы встречаем на Киевщине зарубежные делегации. Представители разных стран собственными глазами удостоверяются, какие разрушения оставляют после себя российские войска. Искренне благодарен, что слова поддержки подкрепляются практической помощью. В частности, итальянская организация "CESVI" выразила намерение способствовать восстановлению Бучи. Ожидаем, что благодаря этому город удастся восстановить в кратчайшие сроки", – пишет Павлюк.
Известно, что CESVI – одна из самых крупных гуманитарных организаций Италии. Она была основана в 1985 году и имеет около 30 офисов по всему миру.
- Мэр Бучи Анатолий Федорук 24 апреля рассказал, что в экономическом плане город отброшен на 30-40 лет назад из-за разрушений, нанесенных российскими оккупантами.
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