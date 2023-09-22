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Итальянская фокачча. Классический рецепт с творогом
Фокачча имеет необычный вкус, тесто тонкое и нежное, начинка может быть разной или вообще отсутствовать
Ингредиенты для фокаччи:
Для теста
- пшеничная мука – 250 г
- вода – 150 мл
- сухие дрожжи (быстродействующие) – 5 г
- сахар – 5 г
- щепотка соли
- растительное масло – 10 мл
Для начинки
- щепотка соли
- творог – 200 г
- сметана – 100 г
- сыр твердый – 100 г
- чеснок – 10 г
- укроп – 10 г
- щепотка майорана
Для смазывания
- сливочное масло – 20 г
Пошаговый рецепт приготовления фокаччи:
- просеиваем муку в миску
- добавляем соль, сахар, сухие дрожжи
- перемешиваем
- в сухие ингредиенты наливаем теплую воду
- руки смазываем маслом
- замешиваем эластичное тесто
- разделив на две части, оставляем тесто в теплом месте на 30 минут
- выкладываем творог в миску
- добавляем сметану, тертый сыр, чеснок, измельченный прессом, сушеный майоран, измельченный укроп
- перемешиваем
- солим по вкусу
- каждую часть теста раскатываем в тонкий пласт
- придаем ему круглую форму
- один пласт перемещаем на противень
- сверху выкладываем начинку
- равномерно распределяем по основе
Фото: gettyimages
- накрываем начинку вторым пластом
- защипываем края
- прокалываем вилкой в нескольких местах
- оставляем заготовку на 15 минут
- смазываем растопленным сливочным маслом
- отправляем на 20 минут в разогретую до 200 градусов духовку
- подаем фокаччу к первым блюдам вместо хлеба.
Приятного аппетита!
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