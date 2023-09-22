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Итальянская фокачча. Классический рецепт с творогом

22 сентября, 2023 пятница
23:00
фокачча

Фокачча имеет необычный вкус, тесто тонкое и нежное, начинка может быть разной или вообще отсутствовать

Ингредиенты для фокаччи:

Для теста

  • пшеничная мука – 250 г
  • вода – 150 мл
  • сухие дрожжи (быстродействующие) – 5 г
  • сахар – 5 г
  • щепотка соли
  • растительное масло – 10 мл

Для начинки

  • щепотка соли
  • творог – 200 г
  • сметана – 100 г
  • сыр твердый – 100 г
  • чеснок – 10 г
  • укроп – 10 г
  • щепотка майорана

Для смазывания

  • сливочное масло – 20 г

Пошаговый рецепт приготовления фокаччи:

  • просеиваем муку в миску
  • добавляем соль, сахар, сухие дрожжи
  • перемешиваем
  • в сухие ингредиенты наливаем теплую воду
  • руки смазываем маслом
  • замешиваем эластичное тесто
  • разделив на две части, оставляем тесто в теплом месте на 30 минут
  • выкладываем творог в миску
  • добавляем сметану, тертый сыр, чеснок, измельченный прессом, сушеный майоран, измельченный укроп
  • перемешиваем
  • солим по вкусу
  • каждую часть теста раскатываем в тонкий пласт
  • придаем ему круглую форму
  • один пласт перемещаем на противень
  • сверху выкладываем начинку
  • равномерно распределяем по основе

фокачча

Фото: gettyimages

  • накрываем начинку вторым пластом
  • защипываем края
  • прокалываем вилкой в нескольких местах
  • оставляем заготовку на 15 минут
  • смазываем растопленным сливочным маслом
  • отправляем на 20 минут в разогретую до 200 градусов духовку
  • подаем фокаччу к первым блюдам вместо хлеба.

Приятного аппетита!

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