Итальянская Campari пытается через суд запретить ввоз и продажу напитка Aperol в РФ

Об этом "КоммерсантЪ" узнал из картотеки арбитражных дел.

Заседание по делу назначено на 30 октября.

Davide Campari-Milano NV, структура Campari Group, просит запретить местному дистрибьютору "Мастер-Трейд" ввозить и продавать напитки из-за отсутствия этого бренда в перечне доступных к "параллельному импорту".

Campari также заявила об обеспечительных мерах в виде запрета на выпуск товара, отметив, что согласия на поставки не давала, а бренд Aperol не разрешен к "параллельному импорту", но в их приеме суд отказал.