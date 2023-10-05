Итальянская Campari пытается через суд запретить ввоз и продажу напитка Aperol в РФ
Итальянская компания Campari обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением запретить ввоз и продажу напитков под своим брендом Aperol в РФ
Об этом "КоммерсантЪ" узнал из картотеки арбитражных дел.
Заседание по делу назначено на 30 октября.
Davide Campari-Milano NV, структура Campari Group, просит запретить местному дистрибьютору "Мастер-Трейд" ввозить и продавать напитки из-за отсутствия этого бренда в перечне доступных к "параллельному импорту".
Campari также заявила об обеспечительных мерах в виде запрета на выпуск товара, отметив, что согласия на поставки не давала, а бренд Aperol не разрешен к "параллельному импорту", но в их приеме суд отказал.
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