Об этом информирует ANSA.

"Итальянская береговая охрана в воскресенье спасли траулер, перевозивший около 600 мигрантов на Мальте поисково-спасательная (SAR) зона к югу от Италии", - пишет ведомство.

Судно находилось примерно в 270 км от побережья юго-восточной Сицилии.

Сообщается, что береговая охрана провела операцию по спасению, которая усложнялась погодными условиями.

Мигрантов должны направить в Сицилию, в порты Аугусты и Катания.