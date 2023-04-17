Итальянская береговая охрана спасла около 600 мигрантов в Средиземном море
В воскресенье, 16 апреля, береговая охрана Италии спасла почти 600 мигрантов, находившихся на тральщике в Средиземном море, когда погода стала опасной
Об этом информирует ANSA.
"Итальянская береговая охрана в воскресенье спасли траулер, перевозивший около 600 мигрантов на Мальте поисково-спасательная (SAR) зона к югу от Италии", - пишет ведомство.
Судно находилось примерно в 270 км от побережья юго-восточной Сицилии.
Сообщается, что береговая охрана провела операцию по спасению, которая усложнялась погодными условиями.
Мигрантов должны направить в Сицилию, в порты Аугусты и Катания.
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