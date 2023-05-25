Об этом сообщает Rai News.

Решение, которое под аплодисменты коалиционных партий одобрили 103 итальянских сенатора против 49, вице-премьер-министр и министр инфраструктуры Маттео Сальвини назвал "историческим".

"Говорить об историческом дне, которого ждали более 50 лет, абсолютно уместно. Он (город – ред.) обеспечит более 100 тысяч реальных рабочих мест, он сэкономит сицилийцам 6 миллиардов евро в год", – заявил он.

По словам Сальвини, строительные работы начнутся в следующем году. Пока не уточнялось, когда именно мост окончательно построят.

Мост через Мессинский пролив спроектирован по схеме висячего моста. Длина его центрального пролета составит 3300 метров, ширина – 60,4 метра, он будет располагаться на высоте 65 метров над уровнем моря для транзита крупных судов.

Планируется, что мост будет иметь шесть автомобильных полос – по три в каждом направлении – и два железнодорожных пути, что обеспечит пропускную способность до шести тысяч автомобилей в час и 200 поездов в сутки.

Фото: Правительство Италии

Считается, что планы строительства моста через Мессинский пролив обсуждались еще при Римской империи. В XX веке их пытались реализовать фашистский диктатор Бенито Муссолини и экс-премьер Сильвио Берлускони.

Первый международный конкурс идей строительства моста был объявлен Министерством общественных работ в 1969 году. Окончательное решение было определено в 1992 году. В 2003 году предыдущий проект был одобрен, а в 2006 году компания Stretto di Messina доверила окончательное проектирование, исполнение и строительство консорциума Eurolink, лидером которого является Webbuild. 20 декабря 2010 года Eurolink представила окончательный проект после детальных исследований и анализа территории. 29 июля 2011 года компания Stretto di Messina утвердила окончательный проект.

Для соответствующих исследований за последние годы было израсходовано 1,2 миллиарда евро, ведь место строительства находится в одном из наиболее сейсмически активных регионов Средиземноморья.