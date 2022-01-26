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Главная война с Россией Италия заявила, что усилит восточный фланг НАТО на фоне наращивания войск РФ на территории Украины

Италия заявила, что усилит восточный фланг НАТО на фоне наращивания войск РФ на территории Украины

26 января, 2022 среда
14:29
война с Россией италия солдаты

Италия готова более активно приобщиться к урегулированию ситуации, возникшей в связи с обострением на украинско-российской границе

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Италии.

"Учитывая последние события, НАТО решило усилить свой восточный фланг, и Италия будет играть в этом процессе активную роль", - цитирует министра обороны Италии Лоренцо Гуэрини украинское диппредставительство.

Он отметил, что современными итальянскими самолетами усилена авиационная база НАТО в Румынии, которая находится почти на границе с Украиной. Кроме того, на случай обострения ситуации на российско-украинской границе командование НАТО подготовило специальный план с участием итальянских военнослужащих, и, если в ближайшее время кризис не завершится, Италия готова направить соответствующие дополнительные силы в Восточноевропейский регион.

Также Гуэрини отметил, что никто не заинтересован в эскалации ситуации, поэтому приоритетом остается конструктивный диалог.

"При этом подчеркиваю, что любая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия", - подчеркнул министр обороны Италии.

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