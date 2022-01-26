Италия заявила, что усилит восточный фланг НАТО на фоне наращивания войск РФ на территории Украины

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Италии.



"Учитывая последние события, НАТО решило усилить свой восточный фланг, и Италия будет играть в этом процессе активную роль", - цитирует министра обороны Италии Лоренцо Гуэрини украинское диппредставительство.



Он отметил, что современными итальянскими самолетами усилена авиационная база НАТО в Румынии, которая находится почти на границе с Украиной. Кроме того, на случай обострения ситуации на российско-украинской границе командование НАТО подготовило специальный план с участием итальянских военнослужащих, и, если в ближайшее время кризис не завершится, Италия готова направить соответствующие дополнительные силы в Восточноевропейский регион.



Также Гуэрини отметил, что никто не заинтересован в эскалации ситуации, поэтому приоритетом остается конструктивный диалог.



"При этом подчеркиваю, что любая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия", - подчеркнул министр обороны Италии.

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