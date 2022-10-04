Италия заморозила объекты недвижимости двух российских олигархов
Финансовая полиция Италии в ответ на вторжение РФ в Украину арестовала имущество российских олигархов Худайнатова и Березкина
Об этом сообщает Reuters .
Собеседник отметил, что 3 октября полиция Италии наложила арест на особняк с парком на мысе Портофино на берегу Лигурийского моря, недвижимость и автомобиль. Они принадлежат бывшему руководителю "Роснефти" Эдуарду Худайнатову, внесенному в санкционный список ЕС после полномасштабного вторжения России в Украину. Отмечают, что конфискованные активы Худайнатова оцениваются примерно в 57 млн. евро.
В мае полиция Италии уже конфисковала яхту, стоимостью около 700 млн долларов, которая, как полагают, принадлежала Худайнатову.
Также полиция заморозила комплексное имущество в Сирмионе на озере Гарда на северо-востоке Италии. Его стоимость составляет 15 млн. евро. Сообщается, что это имущество принадлежит главе российской группы прямых инвестиций Esn Григорию Березкину.
Отмечается, что в марте и апреле 2022-го Италия конфисковала виллы и яхты на сумму свыше 900 млн евро у российских олигархов, регулярно приезжавших на отдых в Италию и имеющих там свою недвижимость. Общая стоимость арестованных в Италии активов российских олигархов составляет более 1,7 млрд. евро.
- 1 октября российская компания "Газпром" прекратила поставки газа в Италию.
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