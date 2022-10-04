Об этом сообщает Reuters .

Собеседник отметил, что 3 октября полиция Италии наложила арест на особняк с парком на мысе Портофино на берегу Лигурийского моря, недвижимость и автомобиль. Они принадлежат бывшему руководителю "Роснефти" Эдуарду Худайнатову, внесенному в санкционный список ЕС после полномасштабного вторжения России в Украину. Отмечают, что конфискованные активы Худайнатова оцениваются примерно в 57 млн. евро.

В мае полиция Италии уже конфисковала яхту, стоимостью около 700 млн долларов, которая, как полагают, принадлежала Худайнатову.

Также полиция заморозила комплексное имущество в Сирмионе на озере Гарда на северо-востоке Италии. Его стоимость составляет 15 млн. евро. Сообщается, что это имущество принадлежит главе российской группы прямых инвестиций Esn Григорию Березкину.

Отмечается, что в марте и апреле 2022-го Италия конфисковала виллы и яхты на сумму свыше 900 млн евро у российских олигархов, регулярно приезжавших на отдых в Италию и имеющих там свою недвижимость. Общая стоимость арестованных в Италии активов российских олигархов составляет более 1,7 млрд. евро.

1 октября российская компания "Газпром" прекратила поставки газа в Италию.