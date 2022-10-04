English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Италия заморозила объекты недвижимости двух российских олигархов

Италия заморозила объекты недвижимости двух российских олигархов

4 октября, 2022 вторник
10:58
Мир

Финансовая полиция Италии в ответ на вторжение РФ в Украину арестовала имущество российских олигархов Худайнатова и Березкина

Об этом сообщает Reuters .

Собеседник отметил, что 3 октября полиция Италии наложила арест на особняк с парком на мысе Портофино на берегу Лигурийского моря, недвижимость и автомобиль. Они принадлежат бывшему руководителю "Роснефти" Эдуарду Худайнатову, внесенному в санкционный список ЕС после полномасштабного вторжения России в Украину. Отмечают, что конфискованные активы Худайнатова оцениваются примерно в 57 млн. евро.

В мае полиция Италии уже конфисковала яхту, стоимостью около 700 млн долларов, которая, как полагают, принадлежала Худайнатову.

Также полиция заморозила комплексное имущество в Сирмионе на озере Гарда на северо-востоке Италии. Его стоимость составляет 15 млн. евро. Сообщается, что это имущество принадлежит главе российской группы прямых инвестиций Esn Григорию Березкину.

Отмечается, что в марте и апреле 2022-го Италия конфисковала виллы и яхты на сумму свыше 900 млн евро у российских олигархов, регулярно приезжавших на отдых в Италию и имеющих там свою недвижимость. Общая стоимость арестованных в Италии активов российских олигархов составляет более 1,7 млрд. евро.

  • 1 октября российская компания "Газпром" прекратила поставки газа в Италию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
Италия
санкции против России
война с Россией
Читайте также:
НАТО
3 октября, 2022 понедельник
Прогнозирую, что три государства проголосуют против вступления Украины в НАТО, - политолог-международник Воля
Джо Байден ООН
4 октября, 2022 вторник
Не только HIMARS. Стало известно, какое оружие получит Украина в следующем пакете помощи США
Намісник Києво-Печерської Лаври (УПЦ МП) Павло (Лебідь)
2 октября, 2022 воскресенье
"Долго нас мурыжили". Наместник Киево-Печерской Лавры Лебедь рассказал, как он уехал с иконами в Молдову
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.22
    Покупка 40.22
    Продажа 41.19
  • EUR
    Покупка 38.86
    Продажа 40.09
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
4 октября
11:43
Зеленский подписал указ о "невозможности проведения переговоров" с Путиным
11:41
Понять Маска и делать свое
11:40
Оксана Маркарова
Украина обсуждает с США поставки ракет, которые будут бить еще дальше, чем HIMARS, - Маркарова
11:38
Агия Зегребельская
Ответ на применение ядерного оружия будет мощным и военным
11:35
Эксклюзив
"Я не волонтер, я – украинец": вся страна должна быть мобилизована в разных форматах, - юморист Роман Гапачило
11:32
Совет Федерации РФ одобрил "присоединение" оккупированных территорий Украины к России
11:26
Эксклюзив
Вступление Украины в НАТО поддерживают 83% украинцев, - социолог Мисов
11:21
Путин планирует провести ядерные испытания на границах Украины, - The Times
11:19
Разоблачал позиции россиян у еще оккупированных Ирпене и Буче: экс-министр культуры Нищук рассказал о своей работе на фронте
11:06
Россия депортировала около восьми тысяч украинских детей, - омбудсман
10:55
Страна "черных лебедей"
10:53
"Израиль сидит на пороховой бочке": посол ответил Зеленскому по военной помощи
10:52
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Выход в Новую Каховку позволяет ВСУ рассечь вражескую группировку, - Згурец
10:37
"Для всех изменоискателей": Потап, который 7 месяцев войны был в Испании, показал контракт о вступлении в терроборону
10:25
Эстония передала Украине дроны, которые россиянин хотел вывезти для армии РФ
10:24
В Казахстан после объявления в РФ мобилизации сбежало более 200 тыс. россиян
10:16
На Киев надвигается ненастье: будет лить всю ночь, - Укргидрометцентр
09:54
Россияне ударили ракетами по частному Краматорскому сектору, есть раненые
09:47
КНДР поддержала незаконную аннексию РФ оккупированных территорий Украины
09:47
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Пост Илона Маска говорит о полном провале внешней информационной политики Украины, - Княжицкий
09:44
Силы спецопераций показали попадание снаряда россиян в свою машину
09:43
Харчишин рассказал, сколько "Друга ріка" собрала на концертах за границей для нужд ВСУ
09:37
За сутки россияне убили в Донецкой области одного человека
09:31
Инфографика
доллар
Курс валют 4 октября: цены на доллар, евро и злотый
09:06
Ночью россияне шесть раз ударили по Днепропетровщине, ранены четыре человека
09:05
Инфографика
За сутки Россия потеряет в Украине 370 солдат, 44 танка, 2 РСЗО и самолет, - Генштаб ВСУ
08:57
Путин перенес призыв на срочную службу в РФ из-за проблем с обеспечением армии, - британская разведка
08:40
Украина планирует присоединиться к заявке на проведение ЧМ-2030 по футболу, - The Times
08:28
Путин пытается переложить ответственность за провалы российской армии в Харьковской области, - ISW
08:19
Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 4 октября
08:17
ВСУ отразили атаки РФ в районах 7 населенных пунктов, поразили 12 районов сосредоточения оккупантов
07:55
Николай Княжицкий
Популизм и умиротворение рождают великие войны
07:40
РФ будет перебрасывать в Украину росгвардейцев из Сибири и войска из Сирии, новые сформированные подразделения не способны выполнять задачи, - Генштаб ВСУ
07:38
Обновлено
Россияне обстреляли два района Харькова, попали в промышленный и инфраструктурный объекты, погибла женщина
07:05
Скандальные твиты с "формулой мира": Маск заверил Зеленского о поддержке Украины, но "масштабная эскалация нанесет большой вред"
06:18
Минобороны показал иранский беспилотник Mohajer-6, которым россияне пытались атаковать Одессу
05:39
В огромный особняк: редкий скелет тираннозавра продадут на аукционе
04:37
Генплан развития Харькова от британских архитекторов представят в ООН
04:00
Воздушная тревога в Токио: Северная Корея запустила баллистическую ракету над Японией
03:42
ВСУ за сутки нанесли девять авиаударов по позициям врага, – ОК "Юг"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV