Италия заморозила $2,5 млрд активов российских олигархов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину
Центральный банк Италии с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заморозил 2,5 миллиарда долларов активов российских олигархов в рамках санкций Европейского Союза против Кремля и его сторонников
Об этом пишет Reuters .
Отмечается, что среди арестованных активов, кроме банковских счетов, оказались роскошные виллы, яхты и автомобили.
Руководитель подразделения по борьбе с отмыванием денег (UIF) банка Италии Энцо Серата сообщил, что в рамках последних санкций заморозили финансовые активы на сумму около 330 миллионов евро, связанные с 80 лицами.
Некоторые из олигархов, против которых направленные санкции подали апелляцию в суд. В частности, речь идет о российско-узбекском металлургическом телекоммуникационном магнате Алишере Усманове. В апреле итальянский суд направил в Суд ЕС ходатайство о том, продолжать ли замораживать его активы на сумму более 80 миллионов евро.
- 30 июня лидеры ЕС поддержали использование замороженных активов в пользу Украины. Они планируют ввести налог на непредвиденную прибыль от активов центрального банка РФ. Благодаря этому появится возможность получить около 3 млрд евро сверхприбылей в год.
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