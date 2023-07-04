Об этом пишет Reuters .

Отмечается, что среди арестованных активов, кроме банковских счетов, оказались роскошные виллы, яхты и автомобили.

Руководитель подразделения по борьбе с отмыванием денег (UIF) банка Италии Энцо Серата сообщил, что в рамках последних санкций заморозили финансовые активы на сумму около 330 миллионов евро, связанные с 80 лицами.

Некоторые из олигархов, против которых направленные санкции подали апелляцию в суд. В частности, речь идет о российско-узбекском металлургическом телекоммуникационном магнате Алишере Усманове. В апреле итальянский суд направил в Суд ЕС ходатайство о том, продолжать ли замораживать его активы на сумму более 80 миллионов евро.