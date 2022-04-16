Италия закрывает порты для российских кораблей
С 17 апреля, в рамках санкций ЕС против России, Италия закрывает порты для российских кораблей
Об этом сообщает Il Messaggero.
Запрет также коснется лодок, сменивших флаг после 24 февраля.
Издание сообщает, что российское судно, находящееся в любом европейском порту, может оставаться в порту до завершения его коммерческой деятельности, а затем ему придется его покинуть.
Запрет исключает возможность стоять на якоре в гавани и это касается пассажирских и грузовых судов с грузом более 500 Гт (регистровая тонна), используемых в коммерческой деятельности.
Запрет не касается прогулочных судов, за исключением тех, кто осуществляет коммерческую деятельность. К примеру, это означает, что яхта олигарха, не внесенная в черный список ЕС, может без проблем входить и выходить из итальянских портов.
По данным издания, в настоящее время в итальянских портах нет российских кораблей.
- Напомним, также с 17 апреля Румыния запретила российским кораблям входить в свои порты, в то время как в румынских портах имеют приоритет украинские суда.
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