Италия закрывает порты для российских кораблей

Об этом сообщает Il Messaggero.

Запрет также коснется лодок, сменивших флаг после 24 февраля.



Издание сообщает, что российское судно, находящееся в любом европейском порту, может оставаться в порту до завершения его коммерческой деятельности, а затем ему придется его покинуть.

Запрет исключает возможность стоять на якоре в гавани и это касается пассажирских и грузовых судов с грузом более 500 Гт (регистровая тонна), используемых в коммерческой деятельности.



Запрет не касается прогулочных судов, за исключением тех, кто осуществляет коммерческую деятельность. К примеру, это означает, что яхта олигарха, не внесенная в черный список ЕС, может без проблем входить и выходить из итальянских портов.



По данным издания, в настоящее время в итальянских портах нет российских кораблей.