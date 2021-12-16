Италия закрыла границы для украинцев, а Греция ужесточила ограничения на въезд

Об этом сообщает МИД и Госпогранслужба Украины.



С 16 декабря итальянское правительство внесло Украину в список стран списка Е, предусматривающий запрет на необязательные поездки украинских туристов.



МИД отмечает, что исключение из запрета составляют украинские владельцы вида на жительство в Италии, или те граждане, которые въезжают в Италию по подтвержденным мотивам работы, учебы, лечения или абсолютной необходимости.



"В отдельных случаях, по решению итальянских компетентных органов и при наличии аргументированных оснований, может быть разрешен въезд в страну лиц, имеющих подтвержденные и стабильные личные отношения с гражданами Италии", - уточняется в сообщении.



Новые правила будут действовать до 31 января 2022 года.



Греция с 19 декабря потребует от всех, даже вакцинированных, туристов предоставить результат ПЦР-тестирования на коронавирус в течение 48 часов после въезда в страну.



Без теста в страну могут въехать только те, кто едет через Грецию транзитом и находились за границей менее 48 часов.



Также путешественникам в Грецию нужно заполнить специальную форму PLF за 24 часа до пересечения границы.

3 15 декабря Польша изменила правила въезда для прибывших из стран, не входящих в Шенгенскую зону (в том числе из Украины).

С 1 января 2022 Доминиканская Республика изменит правила въезда для украинцев.