Италия выделила €610 млн в поддержку украинских беженцев
За последние две недели правительство Италии выделило около €500 млн на поддержку украинцев, прибывших в Италию, и еще €110 млн для помощи украинскому правительству
Об этом сообщило Министерство внутренних дел Италии в воскресенье (10 апреля), передает Euractiv.
Из 4,5 миллионов украинцев, покинувших свою страну с начала российского вторжения 24 февраля, 2% или 88 593 украинских беженцев прибыли в Италию.
"За последние две недели правительство выделило новые средства, чтобы помочь украинским беженцам покрывать их ежедневные расходы. Это еда, лекарства и школьное оборудование. Всего мы выделили около 500 миллионов евро на поддержку прибывающих в Италию украинцев и 110 миллионов евро на финансовую помощь украинскому правительству", – заявил премьер-министр Марио Драги.
Он добавил, что правительство предоставило дополнительную помощь гражданам Украины и соседним государствам через Международный Красный Крест и другие организации.
"Италия встретила беженцев из Украины с открытыми объятиями. Более 85 тысяч, преимущественно женщины и дети, искали убежища от войны в нашей стране. Итальянцы открыли двери своих домов и школ. Мы не можем поступить иначе", – добавил Драги.
- В воскресенье,10 апреля, Папа Римский Франциск призвал к Пасхальному перемирию в Украине, которое должно способствовать переговорам и миру.
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