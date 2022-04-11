Италия выделила €610 млн в поддержку украинских беженцев

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Италии в воскресенье (10 апреля), передает Euractiv.



Из 4,5 миллионов украинцев, покинувших свою страну с начала российского вторжения 24 февраля, 2% или 88 593 украинских беженцев прибыли в Италию.



"За последние две недели правительство выделило новые средства, чтобы помочь украинским беженцам покрывать их ежедневные расходы. Это еда, лекарства и школьное оборудование. Всего мы выделили около 500 миллионов евро на поддержку прибывающих в Италию украинцев и 110 миллионов евро на финансовую помощь украинскому правительству", – заявил премьер-министр Марио Драги.



Он добавил, что правительство предоставило дополнительную помощь гражданам Украины и соседним государствам через Международный Красный Крест и другие организации.



"Италия встретила беженцев из Украины с открытыми объятиями. Более 85 тысяч, преимущественно женщины и дети, искали убежища от войны в нашей стране. Итальянцы открыли двери своих домов и школ. Мы не можем поступить иначе", – добавил Драги.

В воскресенье,10 апреля, Папа Римский Франциск призвал к Пасхальному перемирию в Украине, которое должно способствовать переговорам и миру.