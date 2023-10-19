Италия ввела временный контроль на границе со Словенией

Об этом объявило правительство Италии.

Решение о возобновлении пограничного контроля Рим и Любляна согласовали между собой, после чего сообщили об этом Европейской комиссии в соответствии с правилами Шенгенской зоны. Решение вступает в силу с 21 октября на 10-дневный срок.

Италия объяснила возобновление пограничного контроля ухудшением ситуации на Ближнем Востоке и увеличением миграционных потоков: с начала этого года в страну прибыли 140 тысяч незаконных мигрантов, что на 85% больше по сравнению с 2022 годом.

Стороны договорились, что в ближайшее время скоординируют действия по контролю на границе на уровне правоохранительных органов.

Как отмечает "Европейская правда", девять европейских стран сообщили Еврокомиссии о временном восстановлении пограничного контроля в рамках Шенгенской зоны. Кроме Италии это Австрия, Германия, Норвегия, Чехия, Польша, Словакия, Швеция и Франция.