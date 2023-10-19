Италия ввела временный контроль на границе со Словенией
Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози в среду проинформировал словенского коллегу Бостяна Поклюкара о введении временного пограничного контроля со Словенией из-за изменения ситуации в Европе и на Ближнем Востоке
Об этом объявило правительство Италии.
Решение о возобновлении пограничного контроля Рим и Любляна согласовали между собой, после чего сообщили об этом Европейской комиссии в соответствии с правилами Шенгенской зоны. Решение вступает в силу с 21 октября на 10-дневный срок.
Италия объяснила возобновление пограничного контроля ухудшением ситуации на Ближнем Востоке и увеличением миграционных потоков: с начала этого года в страну прибыли 140 тысяч незаконных мигрантов, что на 85% больше по сравнению с 2022 годом.
Стороны договорились, что в ближайшее время скоординируют действия по контролю на границе на уровне правоохранительных органов.
Как отмечает "Европейская правда", девять европейских стран сообщили Еврокомиссии о временном восстановлении пограничного контроля в рамках Шенгенской зоны. Кроме Италии это Австрия, Германия, Норвегия, Чехия, Польша, Словакия, Швеция и Франция.
- 28 сентября стало известно, что полиция Германии будет проводить гибкие целенаправленные проверки на границах с Польшей и Чехией, дополнительно к выборочным проверкам личных документов для борьбы с нелегальной миграцией.
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