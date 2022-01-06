Италия ввела обязательную вакцинацию против COVID-19 для людей старше 50 лет

Об этом сообщает Reuters и Politico .



Работники в возрасте от 50 лет должны будут показать медицинские талоны, подтверждающие, что они были вакцинированы или недавно выздоровели от COVID-19 - иначе с середины февраля им грозит отстранение от работы.



Издания пишут, что ранее невакцинированные могли выходить на работу только при условии отрицательного результата теста на COVID-19 каждые два дня. Тем, кому за 50 и кто не работает, придется либо делать прививки, либо подвергаться санкциям.



Премьер-министр Италии Марио Драги сказал, что правительство ориентируется на людей старше 50 лет, поскольку это категория людей с наибольшим риском госпитализации, чтобы уменьшить давление на больницы и спасти жизнь.



Новые правила согласовали после того, как в Италии зарегистрировали рекордные 170 тыс. случаев коронавируса, а смертность достигла самого высокого уровня с весны 2020 года.

Напомним, 23 декабря Италия ужесточила карантинные ограничения и сократила срок действия COVID-сертификатов до 6 месяцев.