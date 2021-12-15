Италия ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда профессий

Об этом сообщает dpa .



Обязательные прививки были введены для школьных и административных работников, правоохранителей, военных и спасателей.



За отказ от вакцинации с работников снимут заработную плату. Им также грозит штраф в €1000 евро.



Работникам сферы здравоохранения, вакцинированным в апреле, нужно будет произвести ревакцинацию.



Эти правила будут действовать до 15 января 2022 года.



Сейчас Италия столкнулась с четвертой волной коронавируса. Во вторник, 14 декабря, правительство зафиксировало более 20 тыс. новых случаев заражения COVID-19 и 120 смертей.

6 декабря правительство Италии усилило карантинные ограничения для невакцинированных от COVID-19.