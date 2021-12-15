Италия ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда профессий
Со среды, 15 декабря, Италия ввела обязательные прививки от коронавируса для некоторых профессий
Об этом сообщает dpa .
Обязательные прививки были введены для школьных и административных работников, правоохранителей, военных и спасателей.
За отказ от вакцинации с работников снимут заработную плату. Им также грозит штраф в €1000 евро.
Работникам сферы здравоохранения, вакцинированным в апреле, нужно будет произвести ревакцинацию.
Эти правила будут действовать до 15 января 2022 года.
Сейчас Италия столкнулась с четвертой волной коронавируса. Во вторник, 14 декабря, правительство зафиксировало более 20 тыс. новых случаев заражения COVID-19 и 120 смертей.
- 6 декабря правительство Италии усилило карантинные ограничения для невакцинированных от COVID-19.
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