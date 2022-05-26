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Италия, Венгрия и Кипр призывают к мирным переговорам с Россией

26 мая, 2022 четверг
02:06
Мир

Три страны ЕС поддержали идею призвать Украину и Россию к прекращению огня и проведению мирных переговоров

Об этом пишет Reuters.

Издание сообщает, что во время встречи представителей ЕС посол Италии предложил изменить текст совместного заявления, отметив, что он должен касаться мирных переговоров и указать немедленное прекращение огня как одну из первых целей ЕС.

Такое предложение поддержали Венгрия и Кипр. Издание отмечает, что эти государства наиболее критикуют новый пакет санкций ЕС против России, который в течение недель блокировался из-за внутренних разногласий. Венгрия также выступает против запланированного нефтяного эмбарго, а Кипр озабочен предложенным запретом на продажу недвижимости гражданам России.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления на форуме в Давосе заняла четкую позицию по отношению к России и не упомянула о мирных переговорах.

"Украина должна выиграть эту войну, а агрессия (президента России Владимира) Путина должна быть стратегическим провалом", – сказала она.

По словам дипломатов, страны Балтии и Польша являются одними из самых решительных сторонников Украины и выступают смягченными формулировками в заявлении лидеров ЕС, а Латвия призвала к еще более четким формулировкам для усиления военной поддержки.

  • Европейская комиссия предлагает добавить нарушения санкций Евросоюза в список уголовных преступлений, в частности, речь идет о санкциях, наложенных Европейским Союзом на Россию.

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