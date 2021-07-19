Италия вакцинировали от коронавируса более половины населения, которое можно прививать

Об этом сообщает Local.



По официальным данным, по состоянию на 19 июля более 27,1 млн человек были полностью вакцинированы, это 50,2% от общего количества населения в возрасте от 12 лет.



Цель - вакцинировать до конца сентября 80% населения.



Хотя вакцинация является обязательной для медработников, по крайней мере 2% еще не начали вакцинацию.

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