Италия вакцинировали от коронавируса более половины населения, которое можно прививать
В Италии полностью вакцинировали от COVID-19 более половины населения старше 12 лет
Об этом сообщает Local.
По официальным данным, по состоянию на 19 июля более 27,1 млн человек были полностью вакцинированы, это 50,2% от общего количества населения в возрасте от 12 лет.
Цель - вакцинировать до конца сентября 80% населения.
Хотя вакцинация является обязательной для медработников, по крайней мере 2% еще не начали вакцинацию.
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