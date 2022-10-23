Италия уже неделю не импортирует газ из РФ. Это впервые с 1974 года
Итальянский институт международных политических исследований заявил, что страна впервые почти за 50 лет в течение недели не импортировала природный газ из Российской Федерации
Об этом идет речь на портале института (ISPI).
"До свидания, Москва. За последние семь дней Италия импортировала ноль кубометров газа от "Газпрома", а значит и из России. Такого не было с 1974 года. Исторический день", – заявил аналитик ISPI Маттео Вилла.
- 1 октября Газпром прекратил поставки газа в Италию. В компании утверждают, что это сделали, поскольку австрийский оператор отказался подтвердить "транспортные номинации" после регуляторных изменений, введенных в Австрии в конце сентября. Министерство энергетики Австрии заявило, что Газпром не подписал изменения в контракт, которые показывают корректировку технических правил, обычно вносимых в начале каждого газового года.
- Позже, 5 октября, российская компания "Газпром" заявила о возобновлении транзита газа через территорию Австрии, а затем – возобновление поставок в Италию.
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