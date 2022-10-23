Италия уже неделю не импортирует газ из РФ. Это впервые с 1974 года

Об этом идет речь на портале института (ISPI).

"До свидания, Москва. За последние семь дней Италия импортировала ноль кубометров газа от "Газпрома", а значит и из России. Такого не было с 1974 года. Исторический день", – заявил аналитик ISPI Маттео Вилла.

1 октября Газпром прекратил поставки газа в Италию. В компании утверждают, что это сделали, поскольку австрийский оператор отказался подтвердить "транспортные номинации" после регуляторных изменений, введенных в Австрии в конце сентября. Министерство энергетики Австрии заявило, что Газпром не подписал изменения в контракт, которые показывают корректировку технических правил, обычно вносимых в начале каждого газового года.

Позже, 5 октября, российская компания "Газпром" заявила о возобновлении транзита газа через территорию Австрии, а затем – возобновление поставок в Италию.